TORINO – Il bonus Piemonte verrà esteso alle nuove categorie di artigiani prima escluse dal finanziamento. Lo ha approvato la prima e la terza Commissione del Consiglio regionale del Piemonte. La delibera diventerà esecutiva dopo essere stata poi approvata dalla Giunta regionale. Presentando il provvedimento l’assessore al bilancio, Andrea Tronzano, ha ricordato che l’estensione del bonus era stata chiesta dal Consiglio regionale e dalle associazioni di categoria.

“Grazie alle economie ottenute dal Riparti Piemonte abbiamo a disposizione 10,5 milioni. Gli artigiani che erano stati esclusi dal primo provvedimento riceveranno 1.500 euro a testa che non rappresentano un risarcimento, ma devono essere impegnati nell’acquisto di beni durevoli che permettano di continuare l’attività durante l’emergenza“, ha spiegato Tronzano.

Le opposizioni non hanno partecipato al voto. “Non siamo contrari al bonus agli artigiani ma sarebbe importante una riflessione su quanto è avvenuto, per discutere quali misure di sostegno mettere in campo di fronte alla seconda ondata”, ha detto il capogruppo del Pd, Raffaele Gallo. Parole cui fanno eco quelle del capogruppo del M5s, Sean Sacco: “Ci sono ancora delle categorie escluse, da recuperare“. Infine il capogruppo Luv, Marco Grimaldi, ha chiesto di “assegnare il bonus anche alle categorie finora escluse, previste negli emendamenti al Riparti Piemonte dell’opposizione che erano stati bocciati, per non discriminare alcuni soggetti“.