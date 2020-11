ROMA – Saranno attive da venerdì 6 novembre “tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm“. Almeno “quelle riservate alle aree arancioni e rosse“. Lo ha annunciato Palazzo Chigi in una nota, sottolineando che la decisione è stata presa dal Governo “per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività“. Intanto alle 20.20 è atteso il nuovo discorso del premier Giuseppe Conte che spiegherà in dettaglio l’ultimo Decreto provando anche a chiarire i lati meno chiari del provvedimento che prevede anche lockdown mirati per le regioni con l’indice di contagio più alto.