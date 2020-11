CASALE MONFERRATO – Da domani entrerà in vigore il nuovo Dpcm che inserisce il Piemonte nella zona rossa con misure restrittive importanti per contenere la diffusione del Covid-19. Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ha voluto lanciare un appello ai suoi concittadini: “Le misure adottate sono sicuramente molto restrittive e creano differenze a volte inspiegabili, soprattutto nel campo del commercio. Tuttavia da sindaco, in questo momento, chiedo la massima attenzione affinché il prima possibile si possa tornare alla normalità“. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Dimostriamo ancora una volta come il nostro territorio sappia affrontare con forza e determinazione le avversità e i momenti di difficoltà: Forza Casale!“.