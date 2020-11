PROVINCIA – Sono oltre 500 i pazienti affetti da coronavirus ricoverati negli ospedali della provincia. Negli ospedali di Ovada (+24 pazienti rispetto a giovedì, con 12 posti letto in più ricavati) e Acqui (+10) si è registrato l’incremento maggiore. Dieci pazienti in più rispetto a ieri anche al Covid Hospital di Tortona. Sono 106 in totale i degenti covid al Santi Antonio e Margherita, dedicato interamente ai malati di coronavirus e che, quindi, ospita anche persone provenienti da fuori provincia. 3 pazienti covid in più rispetto a ieri al Santo Spirito di Casale, 6 in più al San Giacomo di Novi Ligure, 2 in più al Mauriziano di Valenza.

In tutto, quindi, i presidi Asl della provincia contano oggi 310 pazienti covid, ieri erano 225. A questi vanno sommati i circa 120 dell’Ospedale di Alessandria (dato di giovedì, ndr) e i 90 della Clinica Salus di Alessandria, che oggi ha accolto 4 pazienti. Di seguito la tabella completa