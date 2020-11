ALESSANDRIA – Risulta sempre in aumento la curva pandemica nella città di Alessandria e negli altri centri zona della provincia. Come accaduto nei giorni scorsi, la città capoluogo ha visto un ulteriore incremento di casi, specchio tra l’altro dell’andamento di quello che sta succedendo anche nelle altre grandi città della provincia. L’ultimo bollettino, riferito alle 18.30 di venerdì 6 novembre 2020, riporta un incremento di positivi al Covid-19 per Alessandria di 30 unità. Nessun miglioramento nelle altre città centro zona. A Casale il bilancio è di +11, ad Acqui Terme di +7, a Ovada di +5, a Valenza di +9, a Novi Ligure di +23 e a Tortona di +1. La città di Alessandria rimane inoltre al secondo posto in Piemonte nel rapporto positivi per abitanti con un +1.01%, dietro solo a Cuneo (+1.14%). Di seguito le tabelle.