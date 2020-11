ROMA – “Con il Decreto Ristori bis il Governo ha dato una risposta tempestiva ai problemi delle chiusure delle attività determinate dall’ultimo Dpcm“. Lo afferma il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro. Il deputato alessandrino ha spiegato che “attraverso l’agenzia delle entrate i soldi arriveranno in tempi rapidissimi sui conti correnti dei beneficiari. Questa è anche la migliore risposta alle sterili e strumentali polemiche di chi sta cercando di fomentare la rabbia sociale. Adesso bisogna completare l’azione di protezione estendendo il perimetro del reddito di emergenza per non lasciare indietro nessuno in questa crisi così difficile e complessa“.