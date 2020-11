CASALE MONFERRATO – Saranno 108 i posti letto dedicati ai pazienti affetti da Covid-19 che l’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato metterà a disposizione a partire da oggi, lunedì 9 novembre 2020. Si tratta di una riorganizzazione dei reparti pensata per fronteggiare al meglio la pandemia da coronavirus. I posti letto Covid saranno a bassa, media e alta intensità. La conversione seguirà il seguente schema:

20 posti dal reparto di Malattie Infettive;

20 posti dal reparto di Neurologia;

28 posti dal reparto di Ortopedia;

18 posti dal reparto di Medicina Uno con 11 posti di Osservazione breve intensiva (O.B.I.) DEA (incrementabili a 22) per pazienti in attesa di esito tampone;

la rianimazione passa da 3 a 6 posti letto.

Rimangono garantite tutte le attività ambulatoriali e di degenza classificate come urgenti, chirurgiche e non chirurgiche, oltre che tutte le prestazioni oncologiche.

A seguito dell’attivazione di nuovi reparti Covid come da disposizioni regionali e aziendali, dalle ore 08:00 di lunedì 9 novembre l’ingresso principale di viale Giolitti, sarà inibito al pubblico e al personale. In particolare dalla porta sinistra dell’ingresso principale di viale Giolitti l’ingresso sarà consentito solo per l’accesso agli sportelli CUP, al Punto Giallo, e per l’effettuazione prelievi o il ritiro di referti, dalle ore 7:30 alle ore 16:00, solo nei giorni di apertura del CUP/Laboratorio analisi. L’ingresso sarà presidiato da volontari della Croce Rossa e da personale Asl Al per verificare la temperatura con termoscanner, la corretta ed effettiva presenza di mascherina e la giustificata motivazione, tramite elenchi di prenotazione.

Per tutti gli altri utenti che dovranno accedere al presidio ospedaliero per giustificato motivo e per i dipendenti, l’ingresso sarà da strada Vecchia Pozzo S. Evasio (Lato Oncologia). Anche questo varco sarà presidiato da volontari della Croce Rossa e personale ASL AL che provvederanno ad analoghe verifiche.