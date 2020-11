PIEMONTE – Stefano Lepri, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, invita la Regione Piemonte a “chiedere aiuto allo Stato per il Covid“. “Tutte le categorie dei medici e degli operatori sanitari, i sindacati, i media, le associazioni e i cittadini ci stanno dicendo che qui in Piemonte non ce la fanno più. Serve allora un veloce aiuto da parte dello Stato. Che siano l’esercito, la protezione civile, medici e infermieri da altre regioni o nazioni, o altro: vanno tutti bene. Però lo Stato interviene solo se le Regioni glielo chiedono. Ecco, questo è il tempo di mettere da parte l’orgoglio, i colori politici e di chiedere sostegno. Questa richiesta, se avanzata, la condividiamo. Ma deve partire, e in fretta”.