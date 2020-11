PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una buona notizia per il Piemonte e, in particolare, per la provincia di Alessandria, sul fronte covid. Ai microfoni di Radio Gold Orazio Barresi, referente del Servizio igiene e sanità pubblica per l’emergenza coronavirus dell’Asl di Alessandria, ha rimarcato un dato importante. “In Piemonte stiamo assistendo a una stabilizzazione dei contagi, a parità del numero di tamponi fatti il numero di persone positive sta diminuendo. La provincia di Alessandria, in rapporto alla regione, è tra quelle che hanno meno problematiche, seconda solo al Verbano Cusio Ossola“. Secondo il dottor Barresi questa “stabilizzazione della curva” è frutto dell’introduzione dell’obbligo della mascherina anche all’aperto, inserito circa un mese fa nelle misure da adottare. L’auspicio è, quindi, che le successive restrizioni possano poi comportare notizie ancora più positive. “Bisogna, però, continuare a rispettare le regole fondamentali: mascherina, distanziamento e costante lavaggio delle mani” ha concluso il dottor Barresi.