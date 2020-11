PIEMONTE – “In Piemonte la situazione è critica perché abbiamo un tasso di ospedalizzazione molto alto, però abbiamo anche un contagio che sta leggermente rallentando la sua diffusione“. Così il presidente della Regione, Alberto Cirio intervenendo a ‘Un giorno da pecora‘ su Rai Radio1. Il governatore ha spiegato che “ogni giorno allunghiamo il tempo di raddoppio dei positivi, il 15 ottobre eravamo a sei giorni, ora siamo a oltre 9 giorni, quindi vuol dire che più rispettiamo le regole più in fretta ne usciamo per avere la prospettiva di ripartire davvero sul Natale con un po’ di attenzione e senso di responsabilità di come abbiamo affrontato l’estate“.

Secondo Cirio “sta funzionando non tanto la zona rossa del Governo, perché gli effetti si vedranno tra qualche giorno, sta funzionando il primo lockdown regionale che avevo introdotto io con le mie ordinanze perché da qualche settimana in Piemonte le scuole superiori sono in didattica a distanza sono chiusi tutti i centri commerciali il sabato e domenica ed è ridotta la capienza del trasporto pubblico locale al 50%“.