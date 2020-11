ALESSANDRIA – Le lavoratrici del settore pulizia e sanificazione delle strutture medico-sanitarie si raduneranno quest’oggi alle ore 17 sotto la Prefettura di Alessandria per protestare e chiedere maggiori tutele sul luogo di lavoro. Soprattutto in un periodo complesso come questo caratterizzato dalla pandemia causata dal Covid-19. “Hanno contribuito a rendere gli ospedali luoghi più sicuri e accessibili per tutte e tutti, accettando turni impegnativi e mettendo a rischio la propria salute. Lo hanno fatto con grandi sacrifici, spesso dovendosi occupare allo stesso tempo di figli e figlie a casa da scuola o di genitori e familiari anziani“, spiegano dall’Associazione diritti dei lavoratori.

In quell’occasione le lavoratrici chiederanno di “essere sottoposte ai tamponi Covid-19, per la loro sicurezza, per quella dei pazienti e per quella dei loro familiari” ma anche un riposizionamento degli spogliatoi “collocati in un ambiente sicuro dato che attualmente, infatti, questi si trovano in uno spazio adiacente al percorso di isolamento creato per far entrare in ospedale i pazienti positivi al Covid“. Infine si chiede che vengano “forniti i dispositivi di sicurezza a tutte e in quantità sufficienti. Non si può pensare in questo momento storico di fare economia sui pochi strumenti di difesa dal Covid che abbiamo a disposizione“.

A questo si aggiunge una situazione contrattuale-lavorativa molto precaria. Il Contratto Collettivo Nazionale è scaduto da ormai più di sette anni e le paghe orarie previste sono tra le più basse in assoluto. I contratti firmati nel corso degli anni dalle lavoratrici hanno dato man mano meno garanzie e le buste paga mostrano alcune discrepanze con quanto indicato nel CCNL. “Infine, chiediamo che venga istituito un premio di risultato Covid-19 che riconosca l’importanza del lavoro svolto ogni giorno e con impegno per rendere sicure le strutture sanitarie“.