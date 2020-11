PIEMONTE – Ulteriore crescita quest’oggi della curva pandemica legata alle nuove persone positive in Piemonte. La nostra regione contra 5258 positivi in più rispetto alla giornata di ieri, di cui 2113 asintomatici (40%), per un totale di 117.312 contagi da inizio pandemia. I casi sono così ripartiti: 2046 screening, 1303 contatti di caso, 1909 con indagine in corso.

Nell’Alessandrino ci sono 541 nuovi casi, il che porta le persone contagiate dall’inizio di questa pandemia a quota 10.126. Ecco la situazione nelle altre province: 5345 Asti, 4009 Biella, 15.023 Cuneo, 8736 Novara, 64.394 Torino, 4325 Vercelli, 3423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 742 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1189 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 353 (+5 rispetto a ieri) mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 4890 (+57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 61.411. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.239.594 (+22.778 rispetto a ieri), di cui 668.246 risultati negativi.

Ci sono anche 61 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4964 deceduti risultati positivi al virus. La provincia di Alessandria conta 10 vittime in più per un totale ora di 775 morti. Questa la ripartizione su base provinciale: 306 Asti, 253 Biella, 511 Cuneo, 475 Novara, 2187 Torino, 258 Vercelli, 149 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 45.694 (+1.741 rispetto a ieri)così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4625, Asti 2369, Biella 1432, Cuneo 5346, Novara 3617, Torino 24.452, Vercelli 1893, Verbano-Cusio-Ossola 1460, extraregione 267, oltre a 233 in fase di definizione.