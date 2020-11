SPIGNO MONFERRATO – I Carabinieri di Spigno Monferrato hanno denunciato per minacce e percosse un 38enne e un 64enne, entrambi con pregiudizi di polizia. I due uomini si sono picchiati dopo un diverbio iniziato per futili motivi e poi degenerato in calci e pugni. In un secondo momento il 64enne ha raggiunto la casa del rivale minacciandolo, proprio mentre il 38enne lo stava insultando su un social network. Entrambi si sono rivolti ai Carabinieri per sporgere querela.