PIEMONTE – Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha fatto il punto sul tema del vaccino antinfluenzale, evidenziando un ritardo nella tempistica della consegna delle 400 mila dosi in più che il Piemonte ha ordinato rispetto al 2019, per un totale di 1 milione e 100 mila dosi.

“Fino a giovedì in Piemonte sono state distribuite 700 mila dosi di vaccino antinfluenzale” ha sottolineato il Governatore Cirio “lo stesso numero di dosi dell’anno scorso. Di queste 700 mila dosi, 478 mila dosi sono già state somministrate. Quest’anno ne abbiamo voluto comprare di più, per poter mettere più persone in sicurezza, visto il rischio di confondere l’influenza col covid. Sono in fase di consegna altre 200 mila dosi ma il problema è che, vista l’alta richiesta, il produttore fatica a mantenere i tempi di consegna. Non è colpa né del medico né delle farmacie. La prossima settimana” ha assicurato il presidente “distribuiremo anche il resto delle dosi. Ho comunque dato mandato agli uffici legali della Regione per capire se si può intraprendere qualche azione. La tempistica di consegna è estremamente importante, ma in un mondo in cui tutti chiedono il vaccino e sono pochi a realizzarlo, si rischia che la parte eccedente non arrivi nei tempi previsti. Non è incuria o disattenzione ma un problema reale che stiamo affrontando”.