MORANO SUL PO – Da mercoledì a Morano sul Po sarà allestito un “drive” dove i cittadini del paese potranno sottoporsi al tampone rapido. Visti i diversi casi di positività al covid in paese, l’amministrazione ha deciso di velocizzare i tempi e alleggerire il carico dell’Asl, acquistando un lotto di tamponi. In accordo con la stessa Azienda Sanitaria e i medici di famiglia, nella tenda predisposta dai volontari di Protezione Civile de “La Chintana” verranno effettuati e processati i tamponi solo ai cittadini di Morano già inseriti sulla piattaforma regionale ma in attesa da giorni di un tampone, viste le tante richieste.

Ad effettuare il tampone sarà il dottor Marco Vanni che, in quanto medico, rilascerà il referto che certificherà l’esito del tampone: il dato verrà poi trasmesso ai medici curanti e caricato sulla piattaforma regionale.