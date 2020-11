RADIOGOLD – È un periodo difficile, lo sappiamo. Le norme anti virus stanno spogliando il periodo natalizio della sua bellezza, della gioia delle passeggiate in mezzo alla gente, sotto i colori e le musiche di Natale ma questo non può e non deve fiaccarci. Per questo RadioGold ha deciso di dare un piccolo contributo con una iniziativa che intende regalare sorrisi e aiutare il commercio locale. Il timore dei negozianti oggi è di perdere il contatto con i cittadini e di vedersi schiacciati sempre di più dai grossi marchi a causa dell’emergenza covid. Proprio per valorizzare i negozi di vicinato e dimostrare il valore di un ‘patto’ necessario tra cittadini e piccolo commercio, RadioGold ha deciso di regalare le proprie mascherine a chi si recherà nei negozi locali e scatterà un selfie con il prodotto acquistato, insieme al negoziante.

Basterà inviare la foto a [email protected] o al numero whatsapp 331 1271310 per poter ottenere la mascherina griffata RadioGold. Andate nei negozi della vostra città, scegliete di dare una mano a chi vive vicino e illumina le nostre vie. Avrete un nostro piccolo regalo che è minuscolo messaggio di aiuto e sostengo.