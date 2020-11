PIEMONTE – Il Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato con ottimismo i segnali che arrivano dal report ministeriale secondo cui ci sarebbe un “percorso di miglioramento dei parametri” a dimostrazione, spiega, che “le misure di restrizione iniziano a mostrare i loro effetti“. Secondo Cirio “oggi raccogliamo il frutto delle prime misure regionali, quelle che avevo anticipato in autonomia già ad ottobre. Da questa settimana, poi, potremo iniziare a vedere gli effetti anche dell’introduzione della zona rossa. Ma è un percorso da vivere con molta prudenza e rigore. Giorno per giorno”. Il presidente sottolinea comunque che comunque il Piemonte “indipendentemente dal colore, dovrà darsi delle regole perché se si ricade nel comportamento estivo, a gennaio saremo di nuovo da capo“.

“Per questo motivo giovedì incontreremo il nostro gruppo di esperti ed epidemiologi. Insieme a loro definiremo le azioni da attuare in Piemonte a 2-3 settimane, sia per scongiurare un effetto ricaduta sia per definire una miglior organizzazione dei nostri servizi territoriali, anche attraverso un utilizzo più efficace dei tamponi rapidi – conclude Cirio – in sostanza occorre prudenza assoluta, non allentare il rigore e il senso di responsabilità, ma soprattutto lavorare concretamente ad una prospettiva che possa essere davvero stabile“.