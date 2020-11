ALESSANDRIA – Non sembra placarsi la polemica a distanza tra il Pd e la Asl di Alessandria. Dopo le richieste di chiarimento da parte dei gruppi consigliari del Pd e della lista Insieme per Rossa e la relativa replica piccata dell’Azienda sanitaria cittadina, è intervenuto anche il segretario dei dem Rapisardo Antinucci.

“Siamo primi. La città di Alessandria è al primo posto tra tutte le città del Piemonte per malati Covid in rapporto con gli abitanti. Ma il commissario Asl di Alessandria, ex assessore della giunta Ghigo, dice che tutto è sotto controllo“, ha scritto in un post sui social. A questo si aggiunge la risposta “in modo arrogante al Pd che chiede chiarimenti su questa drammatica situazione, in modo particolare nelle strutture di riposo degli anziani dove la situazione è chiaramente fuori controllo. Incredibile“.