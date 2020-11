ALESSANDRIA – In occasione dell’ultimo consiglio comunale dedicato all’emergenza covid il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Alessandria Orazio Barresi ha fatto il punto sul tema del vaccino antinfluenzale, ammettendo che “la fornitura alle farmacie arriva col contagocce“. Questo perché, ha spiegato Barresi “la ditta Sanofi non consegna certo con quantità esagerate, visto che si è aggiudicata la produzione del vaccino in circa 15/16 regioni italiane. La Regione ha comunque già deciso di aumentare del 20% le dosi da acquistare, per arrivare così a 1 milione e 500 mila unità. Nonostante le difficoltà ad approvvigionarsi” ha aggiunto Barresi “stiamo continuando a vaccinare grazie all’impegno di quasi tutti i medici di Medicina Generale. Ma, da sempre, la campagna vaccinale finisce il 15 gennaio, quindi abbiamo tutto il tempo per vaccinare i soggetti a rischio, i soggetti fragili, gli anziani ultra 65enni”.