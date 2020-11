Rifiuti: provincia di Alessandria ultima in Piemonte nella classifica della raccolta differenziata

PIEMONTE – La provincia di Alessandria e la Città Metropolitana di Torino sono le uniche due realtà in Piemonte che, nel 2019, non hanno superato l’obiettivo della raccolta differenziata previsto dalla normativa nazionale e dal piano regionale rifiuti (65%). La nostra provincia, infatti, si attesta all’ultimo posto, col 57%.

Col 48.5%, inoltre, la città di Alessandria è il penultimo capoluogo di provincia piemontese nella classifica della raccolta differenziata nel 2019. Il fanalino di coda è Torino, col 47.7%, mentre al primo posto spicca Verbania, con addirittura l’81.8%, mentre la media del Piemonte si attesta intorno al 63.4%, +2.2% rispetto al 2018.

Per quanto riguarda la produzione totale dei rifiuti, anche se a livello regionale il valore è in lieve calo, a livello di province nessun territorio ha ancora raggiunto l’obiettivo di riduzione previsto dal piano regionale per 2020. La provincia di Alessandria, in particolare, presenta ancora valori sopra ai 500 chilogrammi per abitante.