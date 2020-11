ALESSANDRIA – Sarà una Notte dei Ricercatori insolita ma non certo meno interessante quella in programma oggi pomeriggio, organizzata come sempre dall’Università del Piemonte Orientale. Viste le restrizioni anti covid in atto, infatti, l’evento si terrà solo online e al pomeriggio, a partire dalle 14.30.

Gran parte dei contributi resteranno disponibili online anche nei prossimi giorni. Il tema cardine sarà, ovviamente, l’emergenza coronavirus. Si parte alle 14:30 con i messaggi di benvenuto in diretta del rettore Gian Carlo Avanzi, del direttore del DISIT Leonardo Marchese e della responsabile scientifica della Notte dei Ricercatori, la professoressa Francesca Martignone. Alle 15:00 lo storico Alessandro Barbero terrà la conferenza di apertura sulle epidemie di ieri e di oggi.

Questo il resto del programma

15:30 Crimedim, La realtà virtuale nella formazione per la risposta alle emergenze

15:30 Alberto Massarotti, QuizzUPO

16:00 Sarah Gino, Violenza nei confronti delle donne in tempi di confinamento: nuove strategie di gestione

16:00 Leonardo Marchese, Roberta Lombardi, Fabrizio Faggiano, Maurizio Cossi, Ridurre e riciclare la CO2 per combattere il riscaldamento globale: tecnologia, medicina e diritto a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini

16:30 Sistema Bibliotecario di Ateneo, Gruppo OA UPO, APRE – Settore Ricerca, Scienza aperta e comunicazione ai tempi del Covid-19

17:00 Alberto Doretto, I fiumi nell’antropocene: impatti, minacce e soluzioni

18:00 Marta Ruspa, Daniele Panzieri, Radioattività naturale e monitoraggio del radon

18:00 Enrico Ercole, La conoscenza fa bene alla resilienza

18:30 Marco Novarese, Storie dal mondo del turismo nell’anno 2020

Ore 19:00 Giorgio Gatti, Federico Begni, Simone Cantamessa, Utilizzo della Microscopia elettronica in scansione per le attività di monitoraggio dell’ambiente

19:30 Chiara Andrà, Insegnare la matematica a distanza: missione (im)possibile?

20:00 Andrea Rocchetti, Franca Gotta, Noemi Virto, Diagnostica COVID 19, tecnologie diagnostiche utilizzate ed approccio LEAN alla risoluzione dei Problemi

20:30 Massimo Canonico, Lavinia Egidi, L’app Immuni per tutti

20:45 Valentina Bettio, Daniela Capello, Daniela Ferrante, Eleonora Mazzucco, Marco Varalda, Annamaria Antona, Biobanche: tra ricerca e salute

21:00 Giorgia Casalone, Lorenzo Gelmini, Covid-19, tassazione e servizi pubblici: che le tasse siano davvero bellissime?

21:30 Massimo Canonico, Non ce n’è covvidì: viaggio nelle fakenews