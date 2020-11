ALESSANDRIA – La Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria nei giorni scorsi ha sorpreso due persone fuori dal loro domicilio nonostante fossero state sottoposte a misure detentive domiciliari o di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. In particolare mercoledì 25 novembre 2020, alle 21.30, un cittadino di 57 anni era uscito di casa nonostante l’obbligo di rimanervi dalle 21 alle 7 di mattina in base alla misura della “Sorveglianza speciale”.

La stessa sera la Polizia ha fermato in auto un 43enne, nonostante l’obbligo di dimora nel comune di Alessandria dalle 21 alle 7. Il cittadino ha spiegato al personale della Sezione Volanti di non essersi accorto dell’ora mentre era in giro a fare spesa. Tutti e due i soggetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti.

La misura di prevenzione della “Sorveglianza Speciale” è comminata dal Tribunale competente, anche su proposta del Questore, nei confronti dei soggetti ritenuti altamente pericolosi per la sicurezza pubblica o che siano dediti a traffici delittuosi ovvero vivano coi proventi di detti traffici. In generale, la Sorveglianza Speciale è preceduta dall’Avviso Orale del Questore, provvedimento che diffida il soggetto a proseguire nella sua condotta pericolosa o delittuosa.