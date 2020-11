PIEMONTE – L’inverno sembra essere finalmente arrivato. A partire da domani pomeriggio la discesa di un nucleo di aria fredda dalla Scandinavia verso l’Arco Alpino Occidentale “causerà un brusco calo della quota dello zero termico con precipitazioni deboli o localmente moderate, dapprima sparse e prevalentemente in montagna fino a divenire più diffuse in tarda serata e a carattere nevoso anche a bassa quota“. Sono queste le previsioni di Arpa che per i prossimi giorni prevede anche nevicate a quota 200-300 metri sopra il livello del mare a Sud del fiume Po.

Nella notte tra martedì e mercoledì si verificheranno precipitazioni diffuse e consistenti con una quota delle nevicate piuttosto bassa. I primi fiocchi potrebbero così arrivare sui rilievi montani meridionali e sulle colline adiacenti di Langhe, Monferrato e Monregalese oltre che sui rilievi al confine con la Liguria dove sono attesi massimi locali tra i 20 e i 30 cm. Nel corso della mattinata di mercoledì la quota neve è attesa in progressivo rialzo sulle zone a nord del Po e sul cuneese, fino a 700-900 metri. Tra astigiano e alessandrino le precipitazioni rimarranno a carattere nevoso più a lungo nel corso della giornata di mercoledì, seppur di intensità via via minore.