PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione a distanza gratuito per Consulente di Carriera/Career Coach con il formatore Leonardo Evangelista, organizzato dall’ASM Costruire Insieme, azienda del Comune di Alessandria, nell’ambito del progetto 4iGeneration.

Il corso è rivolto a operatori senior quali: addetti alle politiche attive, operatori Informagiovani, consulenti di orientamento, career coach, consulenti del lavoro e navigator che vogliono migliorare la loro operatività e che operino nella mansione preferibilmente da almeno tre anni. Il corso sarà l’occasione di riflettere sulle metodologie e gli strumenti che gli operatori utilizzano nell’attività di consulenza di orientamento con persone adulte, e di imparare nuove tecniche.

Il corso si strutturerà con il seguente programma:

La consulenza sulla ricerca di lavoro – Il partecipante potrà confrontare le modalità che utilizza per assistere persone in cerca di lavoro con quelle utilizzate dal docente e dagli altri partecipanti. Saranno affrontati i temi della programmazione e del monitoraggio della ricerca di lavoro, e dell’intervento sulle principali difficoltà nella ricerca: demoralizzazione, disorganizzazione, evitamento dei contatti diretti con possibili datori di lavoro. Approfondimenti saranno dedicati alla motivazione degli utenti alla ricerca di lavoro, al ridimensionamento di aspettative irrealistiche, all’utilizzo di LinkedIn per la ricerca di lavoro.

L’analisi delle caratteristiche personali e il bilancio di competenze – Approfondimento sull’uso del colloquio semistrutturato, alcune tecniche espressive basate sul disegno e il racconto autobiografico, il bilancio di competenze e l’utilizzo dei profili professionali nella definizione della professione obiettivo.

La gestione del colloquio di orientamento – Approfondimento sull’utilizzo delle abilità di counseling e di coaching nel colloquio di orientamento, in modo da motivare gli utenti. Sarà possibile inoltre, sperimentare tecniche quali domande aperte, riformulazioni, brainstorming per la stesura del piano d’azione, l’uso dell’approccio di coaching per stabilire il programma di ogni incontro, dare informazioni, promuovere il miglioramento del piano d’azione.

Il formatore, Leonardo Evangelista, è uno psicologo del lavoro specializzato nella formazione di operatori di orientamento. In precedenza, ha lavorato come consulente di orientamento presso centri per l’impiego e scuole della Toscana. Gestisce il sito www.orientamento.it . È un punto di riferimento a livello nazionale sul tema dell’orientamento e la ricerca attiva del lavoro.

Il corso si effettuerà a distanza sul piattaforma dedicata il 26 gennaio – 28 gennaio – 2 febbraio – 4 febbraio – 9 febbraio – 11 febbraio dalle 9:30 alle 18 (con pausa pranzo). Per iscriversi è necessario compilare la domanda tramite il sito www.informagiovani.al.it

Il numero di posti è limitato, in caso di esubero di richieste verrà data la precedenza a operatori che operino nella provincia di Alessandria e accogliendo le iscrizioni in ordine d’arrivo. Gli interessati sono invitati ad iscriversi solo se ritengono di poter frequentare tutto il corso.

L’iniziativa, che costituisce un’importante azione di empowerment delle politiche attive del lavoro locali è promossa nell’ambito del progetto “4 i Generation”, promosso dalla provincia di Alessandria nell’ambito del bando “Azione Province Giovani“, promosso dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale. Capofila Provincia di Alessandria; partner: Associazione Cultura e Sviluppo, ASM Costruire Insieme – Informagiovani, Azimut Cooperativa Sociale, Lega delle Autonomie Locali, Istituto superiore “Leardi” di Casale Monferrato, Istituto superiore “Marconi” di Tortona e i-Comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Fubine Monferrato, Quargnento e Solero.

Per informazioni: Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme, piazza Vittorio Veneto 1 c/o Biblioteca Civica “F. Calvo”, Tel. 0131/515876, www.informagiovani.al.it, [email protected], pagina Facebook Informagiovani Alessandria.