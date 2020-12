SOLERO – “Non abbassiamo la guardia“. Questo l’appello del sindaco di Solero Giovanni Ercole ai suoi concittadini sul fronte coronavirus. Negli ultimi dieci giorni, infatti, in paese sono emersi 9 positivi in più: “Compensati da un numero maggiore di guariti, per cui attualmente i contagi totali sono 18, tra cui 3 ospiti della casa di riposo Guaschino” ha rimarcato il primo cittadino.

“Il virus è presente e continua a circolare anche all’interno del nostro paese e, anche se il passaggio del Piemonte alla zona arancione è una buon segnale, questo non significa che non ci siano più limitazioni” ha aggiunto il sindaco Ercole “Ci si può muovere all’interno del proprio Comune, ma resta la necessità di valido motivo per uscire dal territorio comunale. Anche all’interno del Comune rimane il vincolo di non creare assembramenti, di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza tra le persone. In questo frangente è ancor più importante la collaborazione di tutti, nel mantenere le cautele e nel rispettare le regole, per non vanificare i sacrifici fatti. Abbiamo già visto che, se si abbassa la guardia, in pochi giorni la diffusione del virus riprende a crescere molto rapidamente”.