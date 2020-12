ALESSANDRIA – A volte un piccolo gesto può regalare emozioni immense. Proprio come quelle che sta vivendo Rosy Oliveri, titolare del centro estetico Body&Soul di Alessandria. Perché questa donna ha deciso di lanciare, “in un momento così delicato e complesso come quello che stiamo vivendo“, una iniziativa tutta solidale. Ovvero quella di confezionare delle scatole regalo per i più bisognosi in vista di Natale. “Ho mutuato l’idea da una signora di Milano, mi è piaciuta e ho deciso di riproporla anche qui ad Alessandria“.

Partecipare è molto semplice dato che serve anche solo “una scatola da scarpe al cui interno si dovranno mettere cosa calda, come una sciarpa o un cappello, un passatempo tipo un libro o delle carte, una cosa golosa rigorosamente confezionata come possono essere caramelle o barrette di cioccolato e un prodotto di bellezza“. La cosa più importante, spiega Rosy, è però “il biglietto di auguri. Attraverso quello potrete scrivere un pensiero provando a regalare un momento di tenerezza a chi ne ha bisogno in questo periodo reso così difficile dall’emergenza sanitaria“.

Ci sarà tempo sino al 15 per consegnare i pacchi al negozio Body&Soul di piazza don Soria ad Alessandria. “Dobbiamo però rispettare le norme anti-Covid e per questo chiedo di presentarsi muniti di mascherine e comunque di telefonare o inviare un messaggio al 3391655273 per accordarci sull’orario di consegna“. I pacchi verranno poi consegnate a due strutture dell’Alessandrino che si occupano di adolescenti, una delle quali è Futura Infanzia Onlus “mentre l’altra per privacy essendo una struttura protetta mi è stato chiesto di non rivelare il nome“.