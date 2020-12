ROMA – Saranno un Natale e Capodanno blindati e all’interno dei confini comunali quelli che si apprestano a vivere gli italiani. Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre è stato infatti approvato il nuovo Decreto in vista delle festività natalizie. A passare è la linea dura del Governo e con poche deroghe. Il tutto con l’obiettivo di fronteggiare una possibile terza ondata.

Ridotti al massimo quindi gli spostamenti. In particolare, si legge nel documento, “dal 21 dicembre 2020 sino al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute“. Il Decreto permette comunque “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti“.

Linea dura adottata anche per la scuola che procederà, nelle superiori e salvo decisioni autonome da parte delle Regioni (come in Piemonte per le scuole medie), per la didattica a distanza. La didattica a distanza proseguirà infatti per tutto dicembre e gli alunni torneranno a scuola solamente a partire dal 7 gennaio. Intanto in nottata il Governo ha inviato ai governatori il nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmerà in serata per entrare in vigore dal 4 dicembre. Si tratta di un Decreto meno corposo rispetto agli altri e che conferma il sistema della suddivisione dell’Italia in tre fasce in base all’andamento dei contagi. Il coprifuoco resta alle 22 con i ristoranti chiusi in zona rossa e arancione mentre aperti sino alle 18 in quella gialla. Entro la sera di giovedì 3 dicembre il Dpcm con tutti i suoi articoli sarà reso noto.