ALESSANDRIA – Procede ancora abbastanza bene la situazione domiciliati covid in provincia di Alessandria con numeri quasi tutti in ribasso nei vari centrizona. Ad Alessandria i dati aggiornati al bollettino delle 18.30 di mercoledì 2 dicembre riportano un decremento di 54 unità. Seguono poi Valenza a -5, Casale a -4, Novi a -3, Tortona a -2. Lieve risalita invece per Acqui terme a + 3 e Ovada a +2.

Alessandria tuttavia non si sposta dal secondo posto in Piemonte per incidenza di casi rispetto alla popolazione con una percentuale dell’1.09% contro l’1.22% di Cuneo. Al terzo posto Verbania coll’1%.