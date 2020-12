AGGIORNAMENTO ORE 17.05 – Diversi automobilisti stanno segnalando i grossi problemi lungo la autostrada Torino- Milano. l’immagine di seguito è quella di Matteo, all’altezza di Castelnuovo Scrivia. Racconta di uno stop in A7 che dura da “un’ora lungo una rete coperta di neve e ghiaccio“. Sull’asse tortonese sono continue le lamentele per i fortissimi rallentamenti e per una situazione che ancora non accenna a migliorare. Autostrade tuttavia comunica che tra Liguria, Piemonte e parte della Lombardia sono all’opera circa 500 automezzi (spazzaneve, spargisale) mentre 700 addetti alla viabilità presidiano le tratte per fluidificare il transito dei veicoli.



AGGIORNAMENTO ORE 16.25 – Molti interventi dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio (già 26 interventi) lungo le strade della provincia tra camion di traverso e alberi pericolanti. I disagi maggiori si registrano al momento sulla provinciale 211 tra Pozzolo e Novi con un camion uscito di strada (Foto di seguito realizzata da Teresa che ringraziamo). Sulla provinciale 148 a Tortona, all’altezza di Rivalta Scrivia, si segnalano mezzi pesanti in difficoltà con rallentamento del traffico. Camion di traverso con intervento del carrogru dei Vigili del Fuoco anche a Castelnuovo Scrivia sulla strada per Tortona. Problemi infine a sulla strada Levante a Tortona.



AGGIORNAMENTO ORE 15.55 – Tutto l’asse viario tortonese e da Predosa a Ovada è in fortissima congestione. Sulla A7 Milano-Genova code per 8 km a causa della chiusura del tratto chiuso tra lo svincolo Castelnuovo Scrivia e Allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova.

AGGIORNAMENTO ORE 14.38 – L’incidente a Montechiaro ha prodotto due feriti trasferiti in ospedale. Lo scontro frontale has bloccato il traffico che però dovrebbe essere ripristinato sulla provinciale 30 entro le 15.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 – Mezzo pesante di traverso sullo svincolo tra la ex statale 211 e la ex statale 10. Si segnalano code sulla ex statale 211.

MONTECHIARO D’ACQUI – Incidente stradale in questi minuti (h13) a Montechiaro d’Acqui, lungo la provinciale 30. Il tratto verso Mombaldone non è al momento percorribile.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Seguiranno aggiornamenti. Proseguono invece gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio per diversi altri problemi lungo le strade, in particolare alberi pericolanti. Frequenti anche le segnalazioni per tamponamenti e mezzi fuori strada come sulla provinciale 50, prima dell’ingresso a Quargnento come da foto di seguito, scattata dai Reporter Digitali Volontari della Protezione Civile della Provincia di Alessandria. (La foto di copertina ritrae la situazione a Novi).

Inoltre, in accordo con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, rimangono tuttora in vigore i seguenti provvedimenti di divieto di circolazione temporaneo:

– sulla A26 Genova-Gravellona : tra il bivio con al A10 Genova-Savona e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole, in entrambe le direzioni di marcia e tra il bivio con la A21 Torino-Brescia e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole verso Genova Voltri, per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

– sulla A7 Genova-Serravalle tra la Diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova, tra il Bivio con la A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano .

– sulla Diramazione Predosa- Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la A7 verso la A7.