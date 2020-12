PIEMONTE – “Abbiamo alcune perplessità per i giorni 25 26 dicembre e Capodanno“. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha manifestato più di un dubbio sulla posizione del Governo che blocca gli spostamenti tra comuni, limitando la possibilità di festeggiare con i familiari vicini. “Il Piemonte ha tanti comuni molti

piccoli – ha puntualizzato Cirio – per cui le perplessità su questa misura le abbiamo trasmesse a Conte che ha comunicato che attraverso le faq avrebbe chiarito soprattutto che nella motivazione salute legata alla deroga sullo spostamento tra comuni si possa prevedere anche la salute sociale e il benessere psicofisico di una persona anziana permettendole di stare con la sua famiglia”.

Più in generale, sulle prese di posizione delle Regioni in merito ai provvedimenti del governo, Cirio ha osservato: “c’è stato un momento di sconcerto del presidente Bonaccini perché il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima dell’incontro. È un decreto legge per cui difficilmente modificabile ma questo è già stato oggetto di chiarimento in conferenza”.