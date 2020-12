ALTAVILLA – Brutto incidente questo venerdì 4 dicembre per un automobilista che si era fermato per soccorrere il conducente di un altro veicolo in panne. Nel primo pomeriggio, verso le 12.30, sulla provinciale 52 ad Altavilla, l’uomo, mentre stava tornando a casa con il figlio, ha visto un’auto fuori dalla sede stradale nell’altro senso di marcia e ha quindi accostato per appurare l’accaduto. L’automobilista, per non intralciare il traffico, ha girato il proprio veicolo dopo aver invertito il senso di marcia e inserito le quattro frecce. Una volta raggiunto il conducente del mezzo fuori strada il cittadino ha constatato le buone condizioni della persona coinvolta nell’incidente ed è così tornato verso il proprio veicolo ma a quel punto è stato travolto da un altro mezzo che non è riuscito a da arrestare la propria corsa. L’uomo è stato travolto e sbalzato sul parabrezza, riportando gravi lesioni.

Il traffico è rimasto bloccato fino alle 16, mentre i due conducenti dei mezzi incidentati sono stati sottoposti al test dell’alcol e della droga il cui responso sarà fornito nei prossimi giorni. Sul posto hanno operato i Carabinieri di Ottiglio, guidati dal maresciallo Destefanis.