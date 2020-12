SOLERO – “La situazione degli assembramenti davanti all’ufficio postale non è cambiata”. Il sindaco di Solero Giovanni Ercole ha di nuovo scritto a Poste Italiane per sollecitare un miglioramento dei servizi finora rimasto solo sulla carta. L’amministrazione ha infatti chiesto di ripristinare l’orario sui sei giorni settimanali nell’ufficio di via Conte Cristiani e l’installazione dello sportello ATM Postamat.

“Ricevo” scrive il primo cittadino “come immagino riceva a maggior ragione anche il vostro personale, continue lamentele da parte di persone costrette ad attese anche della durata di 2 ore. Situazione che permane da diversi mesi inalterata, sia durante il caldo estivo che il freddo invernale. Credo che nessuna Società, pubblica o privata, possa permettersi di trattare la propria clientela in questo modo”.

“Nella sua risposta citata assicurava che l’Azienda avrebbe proseguito a monitorare i flussi di clientela al fine di garantire un’adeguata offerta di tutti i vostri servizi alla comunità solerina” ha aggiunto ancora il sindaco Ercole “il permanere di lunghe code allo sportello è l’evidente segnale che l’offerta di servizi non è adeguata. Ricordo che l’ufficio postale di Solero non è neppure dotato di sportello ATM Postamat”.

“Non comprendo questa strategia aziendale“ ha infine tuonato il primo cittadino “diametralmente opposta a quella proclamata dall’amministratore delegato, che legge per conoscenza, durante gli incontri con i Sindaci dei piccoli Comuni che si sono svolti negli scorsi anni”.