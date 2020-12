ALESSANDRIA – Tutto il Conservatorio Vivaldi di Alessandria piange la scomparsa del professor Aldo Niccolai, docente di pratica e lettura pianistica. Aveva 66 anni e insegnava nell’istituto alessandrino dal 2007. “Ne ricordiamo la grande umanità, la modestia e la disponibilità“ si legge in una nota diramata dal Conservatorio che ha espresso il suo profondo cordoglio alla famiglia dell’insegnante “ci mancheranno la sua cortesia e la grande gentilezza d’animo che, unite alla straordinaria professionalità, ne facevano una figura amata e stimata da tutti. Tutti noi conosciamo il suo attaccamento alla scuola e ai ragazzi, la tranquilla disponibilità che ha sempre dimostrato per tutte le attività del Conservatorio, il suo trasparente disinteresse. Aldo è una bella persona, e così lo ricorderemo per sempre. Ci mancherà moltissimo”.