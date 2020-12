AGGIORNAMENTO ORE 20.30: la Provincia di Alessandria segnala strade interrotte per caduta alberi nel gaviese. Il gruppo Comunale di Protezione Civile di Gavi sta intervenendo per rimuoverle.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A causa dell’allerta gialla legata al maltempo le autostrade A7 e A26 sono state chiuse in entrambe le direzioni ai mezzi pesanti. In particolare la A26 non sarà accessibile agli autoarticolati da Genova alla bretella Predosa-Bettole, in entrambe le direzioni. I camion che verranno da Milano verso Genova verranno dirottati sulla bretella e fatti risalire.

In provincia di Alessandria, inoltre, la sp Novi-Gavi è interrotta per caduta alberi.

Foto Reporter Digitali Volontari