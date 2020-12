PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Prefettura di Alessandria ha fatto il punto della situazione sugli interventi di questi ultimi giorni legati all’emergenza neve. Fin dall’emanazione dell’allerta “gialla” da parte dell’Arpa sono stati mantenuti costanti e diretti contatti con la Polizia Stradale, le Forze di Polizia, i componenti del Comitato Operativo Viabilità, gli Enti Locali, e le Società di gestione delle autostrade e dei servizi di pubblica utilità, in particolare Enel e Telecom.

In occasione delle chiusure o limitazioni della viabilità autostradale, che come è noto sono decise dai gestori in base alle proprie pianificazioni interne, è stato immediatamente applicato il “piano neve” che prevede il presidio dei caselli interessati – nella fattispecie Tortona, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Novi Ligure e Ovada – da parte dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale in appoggio alla Polizia Stradale. Per fornire ulteriore assistenza ai conducenti rimasti bloccati per le chiusure e il maltempo, con particolare riferimento agli autisti di mezzi pesanti, è stato inoltre interessato il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile, che ha provveduto all’invio di Volontari nelle zone di Castelnuovo Scrivia, Tortona e Serravalle Scrivia, all’interno e all’esterno della viabilità autostradale.

La Prefettura si è fatta infine parte attiva nel veicolare ai responsabili territoriali dell’Enel le segnalazioni dei Comuni interessati da interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, sollecitando – nei limiti delle risorse disponibili della Società – gli interventi necessari per il ripristino del servizio. L’Enel ha riferito che nella serata di ieri tutte le utenze sono state ripristinate, ad eccezione del Comune di Montaldeo ove si è verificato un nuovo guasto nelle prime ore di oggi, sul quale l’intervento dei tecnici è in corso.

La Prefettura, nel ringraziare tutte le Amministrazioni, le Forze di Polizia e i Volontari che hanno partecipato alle operazioni, si riserva di incontrare nei prossimi giorni gli Enti e le Società di gestione interessati da emergenze per maltempo, al fine di affinare ulteriormente le modalità di intervento e di comunicazione, anche a livello interregionale e interprovinciale.

Foto Reporter Digitali Volontari