ALESSANDRIA – Al quartiere Cristo di Alessandria si potranno effettuare tamponi rapidi su prenotazione. Appuntamento lunedì 14 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, nel piazzale davanti alla Farmacia Sacchi, in corso Acqui 36. L’iniziativa è stata promossa da Castellazzo Soccorso, in collaborazione con la farmacia Sacchi e il progetto Casa del Cissaca. Il tampone costerà 40 euro. Sono già aperte le prenotazioni: occorre contattare il centralino di Castellazzo Soccorso entro il 13 dicembre, al numero 0131/270027.

“Con il nostro ambulatorio mobile proponiamo su base volontaria una giornata dedicata ai tamponi rapidi e anche prelievi sierologico” ha sottolineato il presidente di Castellazzo Soccorso Francesco Zanini “questa iniziativa può essere propedeutica ad un efficiente sistema di gestione territoriale e domiciliare. Castellazzo Soccorso, con il suo camper, può essere in futuro un aiuto per diminuire i numerosi accessi al Pronto Soccorso e può servire (se le istituzioni sanitarie lo riterranno utile) a ottimizzare l’impiego del personale sanitario sia per il Covid 19 sia per un sistema di gestione del servizio territoriale più snello e efficiente. Castellazzo Soccorso ha già fatto pervenire all’Asl nei giorni scorsi un progetto in tal senso che si può sviluppare in concerto”.