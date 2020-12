CASTELLETTO MONFERRATO – Si intitola “Passa un Natale in sicurezza” la campagna di prevenzione da covid 19 promossa dal Comune di Castelletto Monferrato attraverso l’effettuazione di tamponi rapidi il 19 e 20 dicembre. È già possibile prenotare, entro il 18 dicembre, nella farmacia, al Municipio e all’ambulatorio medico del paese. Gli esami si potranno poi fare in piazza Astori, anche restando in auto. Questi gli orari del 19 e 20 dicembre: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 e dalle 18.30.

“Ringrazio di cuore il nostro medico nonché Assessore comunale, la dottoressa Gabriella Camurati, e con lei tutti gli infermieri del paese che in maniera volontaria presteranno un servizio professionale ed in massima sicurezza” ha sottolineato il sindaco Gianluca Colletti “il loro supporto insieme al sostegno dell’Assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi, delle associazioni tra le quali Pro Loco e S.o.ms., ci permette di proporre il tampone rapido antigenico ad un prezzo molto popolare, con solo 18 Euro sarà possibile in maniera volontaria effettuare il test, per aver maggior consapevolezza sul proprio stato di salute e nella fattispecie sulla negatività al Covid-19″.

“Ci siamo organizzati per dare la possibilità alla popolazione di effettuare un tampone rapido antigenico a ridosso delle festività natalizie. Questo strumento può darci la certezza di essere negativi al Covid-19, permettendo a tutti noi di vivere le festività in sicurezza e quindi di non essere portatori sani di Coronavirus. La nostra “Campagna di Prevenzione COVID-19” vuole trasmettere un importante messaggio, il Natale possiamo passarlo in sicurezza con un semplice controllo indolore e immediato, il tampone rapido permette di avere il risultato in pochi minuti con una specificità del 99,7%”.

Sabato 19 sarà presente a Castelletto Monferrato anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi. “La Protezione civile è al fianco del Comune con i volontari e le strutture a supporto dell’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore “abbiamo aderito volentieri ad un’iniziativa che consente di vivere le feste natalizie con maggiore serenità e che permette, contemporaneamente, di fare un monitoraggio della situazione sanitaria a Castelletto Monferrato sui cittadini che vorranno fare il tampone. Le famiglie potranno così trascorrere un po’ di tempo insieme senza mettere a repentaglio la sicurezza di tutti”.

“Seppur ho sempre ritenuto opportuno non fare polemiche” ha concluso il sindaco Gianluca Colletti “non condivido le decisioni del Governo in merito alle regole comportamentali per il prossimo Natale. Di fatto chi vive nelle metropoli o grandi città potrà spostarsi per svariati chilometri, mentre per tutte quelle persone che vivono in un piccolo Comune come il nostro, e in Piemonte sono la maggioranza, saranno impossibilitati anche ad effettuare una sola visita in sicurezza ai propri cari ed anziani. Comprendo che le festività potrebbero essere veicolo di contagio, ma questo paradosso crea delle disparità assurde che colpisce gravemente tutte le persone e familiari che da circa un mese vivono isolati. Seppur il problema cardine deriva dal contagio da COVID-19, non si può sottovalutare le ripercussioni psicologiche negative derivanti da un prolungato isolamento, ed i valori cristiani del Natale si fondono proprio sulla vicinanza della famiglia e sul rispetto nei rapporti altrui”.