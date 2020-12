PIEMONTE – L’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, ha pubblicato i dati che mostrano quante persone sono morte in Italia da gennaio fino al 30 settembre 2020. Si tratta di dati che, se comparati all’anno precedente, evidenziano come la pandemia da coronavirus abbiamo aumentato in maniera netta nonché anomala la mortalità nel nostro Paese e nei singoli Comuni. Va detto che i dati dell’Istat non dicono quanti sono stati i morti ufficiali causati dal Covid-19, ma registrano quelli per tutte le cause. Una comparazione con gli anni precedenti tuttavia può mostrare l’impatto avuto sul genere umano dalla pandemia. Quindi sia i decessi per coronavirus che le morti indirette, provocate ad esempio dalla saturazione del sistema sanitario.

In tutta Italia, dal primo gennaio al 30 settembre 2020 sono morte 527.888 persone, contro le 484.435 registrate in media dal 2015 al 2019. Questo significa che sono morte oltre 43 mila persone in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Si tratta di un aumento dell’8,9%. Tra marzo e aprile, data della prima ondata di Covid-19, in Italia ci sono stati circa 48 mila decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti nello stesso periodo. Circa 29 mila sono stati attribuiti ufficialmente al coronavirus.

Nei primi due mesi del 2020, ovvero gennaio e febbraio, la mortalità è stata inferiore del 7% rispetto alla media mentre a partire da marzo si è registrata la “rottura della tendenza alla diminuzione della mortalità riscontrata per i primi due mesi soprattutto nelle aree più colpite dalla pandemia“. Per entrare nel dettaglio delle singole regioni e integrare così i dati Istat, ci viene in aiuto il Rapporto stilato dall’Istituto superiore di sanità sulle vittime del Covid-19.

Il 39,9% dei decessi che si sono verificati in Italia dall’inizio della pandemia di persone positive al coronavirus è avvenuto in Lombardia. Si tratta di 22.252 decessi. La seconda regione per numero di decessi è l’Emilia Romagna con 5.805 (10,4% del totale), seguita da Piemonte 5556 (10%), Veneto 3899 (7%), Lazio 2525 (4,5%) e Liguria 2419 (4,3%). A oggi le vittime del Sars-CoV-2 in Italia superano i 60 mila mentre il report riguarda i decessi sino al 2 dicembre che erano 55.824.

A livello nazionale, l’età media dei deceduti è 80 anni mentre solo l’1,2%, ovvero 657, era under 50 e il 97% aveva malattie precedenti. In estate l’età media delle vittime era salita fino ad arrivare a 85 anni. Quasi tutti, il 97%, con almeno una patologia pregressa. L’Iss spiega che complessivamente 180 pazienti (3,1% del campione) presentavano zero patologie, 712 (12,4%) una patologia, 1060 (18,5%) 2 patologie e 3774 (65,9%) presentavano 3 o più patologie.