RADIOGOLD – Come ogni mercoledì prosegue, dalle 21 alle 22, Flow On Air, il cocktail di urban music shakerato e servito da Cla e No.Frah sulle frequenze di RadioGold. Ospite di questa puntata sarà Omonimo, un rapper ferrarese emergente. Inoltre, come ogni mercoledì, ci collegheremo con Valeria di Rebel Mag, un magazine di musica urban. Anche questa settimana approfondiremo un ambito della rap culture.

Omonimo: classe 2001, inizia militando in gruppi punk locali e scrivendo canzoni a soli 13 anni, per poi avvicinarsi al mondo del rap, ma interpretandolo a modo suo, aprendo le sonorità al fedele rock e al cantautorato. Esordisce con Overture, il primo singolo nell’aprile 2019, seguito dall’ep EP-Stula e dall’album autoprodotto Inter-rail.

L’appuntamento è questa sera, mercoledì 8 dicembre, sulle frequenze di RadioGold e sul sito radiogold.it