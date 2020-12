RADIOGOLD – Il 25 dicembre RadioGold non ti lascia solo. Anche oggi, dalle 9 alle 12, andrà infatti in onda lo speciale dedicato al Natale. Tre ore di intrattenimento dove gli storici speaker della radio si alterneranno per portare buonumore e tanto divertimento nelle case degli alessandrini.

La novità di quest’anno è che la trasmissione non andrà in onda solo sulle frequenze di RadioGold (88.8 e 89.1 oltre che in streaming sul sito radiogold.it) ma anche live sulla pagina Facebook dell’emittente, in Tv sul canale 654 del digitale terrestre e sulla WebTv. Il tutto per passare insieme momenti unici e piacevoli. Tanti anche gli ospiti attesi tra cui lo chef Simone Calzari che svelerà i suoi segreti per alcuni dolci natalizi davvero deliziosi.

Natale vuol dire stare con le persone care e RadioGold è sempre vicina a tutti voi, soprattutto ora. Ecco che dalle 9 alle 12 ci troverete in radio, tv e social per farvi gli auguri e vivere insieme a voi l’atmosfera natalizia. Insomma, vogliamo regalarvi un Natale Gold. Nel frattempo tanti auguri