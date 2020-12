RADIOGOLD – Natale è arrivato. Anche in questo difficile 2020 caratterizzato dalla pandemia legata al Covid-19. Sarà diverso da quello che di solito siamo abituati a vivere, ma comunque mantiene tutta la magia di questo periodo. Ecco che come ogni anno, anche in questo 2020, sono tanti i film imperdibili che ci accompagneranno verso la natività.

RAIUNO

Ore 14.00 – Film: Belle & Sébastien

– Film: Belle & Sébastien Ore 21.40 – Film: Gli eroi del Natale

RAIDUE

Ore 18.50 – Film: Il Natale che ho dimenticato

– Film: Il Natale che ho dimenticato Ore 21.05 – Film: Natale al Plaza

RAITRE

Ore 00.15 – Film: Una notte al museo 2 – La fuga

RETE4

Ore 00:50 – Film: Un magico Natale

CANALE5

Ore 11:00 – Film: All i want for Christmas – Il regalo più bello (1°TV)

– Film: All i want for Christmas – Il regalo più bello (1°TV) Ore 13:40 – Show: Concerto di Natale (Replica)

– Show: Concerto di Natale (Replica) Ore 16:45 – Film: Natale a Bramble House

– Film: Natale a Bramble House Ore 21:00 – Film: Natale da Chef

– Film: Natale da Chef Ore 23:25 – Musica: Micheal Bublè live at BBC

ITALIA1