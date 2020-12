ALESANDRIA – Si intitola Alessandria si illumina il progetto che l’Amministrazione comunale di Alessandria, in collaborazione con la Regione Piemonte e il Gruppo Amag, ha realizzato in vista delle feste natalizie. L’intento è quello di ‘riaccendere’ la Città per valorizzarne gli aspetti economici, culturali e turistici. Il tutto promuovendo una nuova immagine e supportando i cittadini e le imprese in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria.

Luminosi effetti scenografici coloreranno le piazze, le Chiese e i luoghi più significativi della città, con soggetti a tema Natività per valorizzare le tradizioni e i monumenti identificativi della storia alessandrina. I visitatori saranno così coinvolti dalle bellezze architettoniche e dalle immagini sacre proiettate sulle Chiese. Il progetto si sviluppa lungo un percorso che attraverserà le principali vie del centro.

Questo l’elenco delle proiezioni: in piazza Santo Stefano sulla facciata della Chiesa; in piazzetta della Lega su tutti gli edifici che si affacciano sul perimetro della piazza; in via San Giacomo della Vittoria proiezione sulla facciata della Chiesa; in corso Roma sulla facciata della Chiesa di San Giovannino; al quartiere Cristo sulla facciata della chiesa di San Giovanni Evangelista. Inoltre un’installazione luminosa sarà presente nell’area pedonale di via Dante. Il programma prevede, infine, la collocazione di diversi alberi di Natale nell’area pedonale antistante il palazzo comunale; in piazza Santo Stefano; in piazza Marconi; all’arco di via Dante; nella piazza antistante la Chiesa di San Giovanni Evangelista al quartiere Cristo; nella piazza antistante la Chiesa di San Baudolino; nella piazza antistante la Chiesa di San Giuseppe Artigiano; a Spinetta Marengo. L’obiettivo principale del progetto è di riaccendere Alessandria, le vie principali, le Chiese e le piazze più significative, ma anche portare l’attenzione su altri quartieri come il Cristo e Spinetta Marengo.

“In occasione di un Natale un po’ particolare abbiamo voluto creare una atmosfera suggestiva per le vie della nostra città attraverso proiezioni luci e colori e immagini natalizie“, ha spiegato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. “Questo è il segno di una comunità che vuole andare oltre i fattori contingenti, che crede in sé stessa, che vuole tornare a vivere. È un’immagine suggestiva che ci richiama alla normalità degli anni passati a cui vogliamo ritornare”, ha concluso il primo cittadino di Alessandria .

Parole a cui fanno seguito quelle dell’assessore regionale al Commercio, Turismo e Cultura, Vittoria Poggio: “La scelta del Comune di Alessandria di illuminare con effetti scenografici alcuni punti strategici della nostra Città è una scelta importante perché Natale è la festa delle luci che sono un simbolo per l’intera comunità. Da parte della Regione Piemonte non può che esserci un plauso ed un apprezzamento all’Amministrazione comunale di Alessandria che con questa significativa iniziativa per i propri cittadini va anche a sostenere le tante attività del commercio di vicinato che hanno sofferto particolarmente questo periodo di crisi”.

A concludere gli interventi per l’Amministrazione locale è stato Mattia Roggero, assessore al Commercio e Marketing Territoriale: “La permanenza di forti limitazioni e prescrizioni normative per lo svolgimento di attività, non hanno consentito di programmare manifestazioni o eventi. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare a proporre iniziative per mettere in luce le bellezze della nostra Città e del suo territorio, creando le condizioni per uno sviluppo futuro che favorisca la ripresa e sia un volano per superare la crisi economica che ci ha duramente colpito. Sarà un Natale ‘light’, ma sicuramente non meno scenografico ed emozionante in cui abbiamo voluto investire sulle luci come segno di speranza e che, auspichiamo, possa offrire una occasione di arricchimento culturale e di svago per i nostri cittadini e, soprattutto, consenta la promozione dello shopping natalizio in sicurezza. Un ringraziamento speciale va alle associazioni di categoria del Commercio alessandrino, per le attività che hanno messo in campo a cominciare dal calendario dell’avvento collocato nelle vie cittadine con luminarie ad hoc organizzato dalla Confcommercio Alessandria”.

Infine Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag ha spiegato che “essendo AMAG un’azienda del territorio non poteva non essere a fianco dell’Amministrazione comunale in questa iniziativa in un momento ancora così particolare per l’emergenza sanitaria in atto. Auspichiamo che i giochi di luci e la valorizzazione di vie, chiese e palazzi diano luce e serenità all’intera nostra comunità alessandrina”.