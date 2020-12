PIEMONTE – Dopo le 100 mila dosi di vaccino antinfluenzale arrivate questa settimana, il presidente Alberto Cirio ha annunciato che in Piemonte è previsto un nuovo stock di altre 50 mila unità, sempre tramite l’interessamento dell’ambasciata italiana in Francia, con l’azienda Sanofi. “Così arriveremo a 1 milione e 84 mila dosi“ ha sottolineato il Governatore Cirio “ma non ci fermeremo. Agiremo in tutte le sedi opportune per arrivare a 1 milione e 320 mila dosi, come era previsto dal contratto con Sanofi sottoscritto quest’estate. Ricordo, comunque, che nel 2019 vaccinammo 700 mila persone, circa 400 mila in meno rispetto a oggi”.