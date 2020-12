PIEMONTE – Da oggi il Piemonte entra in zona gialla. Il miglioramento della situazione legata al covid-19 ha mitigato lo scenario regionale che ora può beneficiare di un leggero allentamento delle misure anti pandemia. Da questa domenica, 13 dicembre, si attenuano quindi le restrizioni previste e si potrà circolare tra comuni all’interno dell’area gialla senza bisogno di certificazione. Il divieto rimane in vigore dalle 22 alle 5 del mattino anche all’interno del proprio comune. Le eccezioni sono rappresentate da motivi di lavoro, necessità e salute e vanno documentate con l’autocertificazione. È consentito spostarsi in un’altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere le altre. Vietati inoltre gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio.

I bar e i ristoranti saranno aperti fino alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacia, parafarmacie, punti vendita di beni alimentari, tabaccherie ed edicole. Restano chiuse piscine, palestre, teatri e cinema. Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione del trasporto scolastico. Saracinesche giù per sale giochi, sale scommesse, sale bingo e slot machine. Attività ferme anche nei bar e nelle tabaccherie.

Photo by Matt Hoffman on Unsplash