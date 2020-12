PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Come ogni anno il Sole 24 ore ha stilato la classifica sulla qualità della vita delle città italiane. Il primo posto dell’edizione 2020 se lo è aggiudicata Bologna, che ha scalato 13 posizioni rispetto al 2019. Sul podio anche Bolzano (seconda) e Trento (terza). Fanalino di coda, invece, Crotone. Quest’anno l’obiettivo dell’indagine – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili e racchiusi in sei – è raccontare come la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori.

La provincia di Alessandria è stata inserita al 75esimo posto. Un piazzamento frutto di una rinfrancante decima posizione nell’indicatore relativo alla Ricchezza e consumi (615.4 punti) e di un 24esimo posto relativo a Cultura e tempo libero (447.6). Ma sono anche gli unici due indicatori positivi. Soprattutto se li si confronta al 107esimo di Demografia e società, all’82esimo di Affari e lavoro, al 79esimo di Giustizia e sicurezza e al 73esimo di Ambiente e servizi.

In Piemonte quella di Alessandria è la peggiore delle province. A superarla sono infatti Asti 70, Biella 57, Vercelli 53, Verbano-Cusio Ossola 50, Torino 21, Cuneo 20. Rispetto al 2019, comunque l’Alessandrino ha guadagnato ben 31 posizioni scostandosi così dalla 106esima occupata l’anno scorso.