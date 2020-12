PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un nuovo giorno sostanzialmente di miglioramento in provincia di Alessandria per i domiciliati covid nei centrizona. Solo due infatti i comuni, Novi e Ovada peraltro con un incremento di un solo caso, mentre scendono i numeri nelle altre realtà. Ad Alessandria i casi diminuiscono di 41, a Casale -10, a Valenza e Acqui -2, mentre rimane a zero Tortona.

L’incidenza sulla popolazione si abbassa ulteriormente e va a 0.51% confermando il quarto posto in regione dietro a Verbania, Cuneo e Asti.