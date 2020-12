VALENZA – Damiani anche quest’anno si unisce al celebre evento “Gazzetta Sports Awards“. La celebre griffe del lusso valenzana ha realizzato gli ambitissimi premi caratterizzati dall’iconica texture Metropolitan firmata Damiani.

I vincitori del trofeo si sono distinti delle varie discipline sportive e nel fair play anche fuori dal campo, sono stati selezionati tramite una piattaforma digitale che ha raccolto i voti . I vincitori sono stati premiati durante la Cerimony Night di lunedì sera a Milano. Durante la serata, Giorgio Damiani, Vicepresidente del Gruppo Damiani, ha consegnato il riconoscimento personalmente alla leggenda dello sport Zlatan Ibrahimovic.

L’anello, creato per questa occasione speciale, è composto da quattro elementi circolari, realizzati rispettivamente in oro rosa, giallo, brown e black, che evocano i molteplici cerchi dei giochi olimpici e sono tenuti insieme da un elemento comune. Il premio è una metafora orafa dal grande Valore simbolico: Impegno, Costanza, Passione e Carattere rappresentano la sua vocazione all’Eccellenza che ogni atleta esprime sempre in ogni competizione.