PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una importante sinergia quella stabilita dall’azienda alessandrina Guala Closures Group, il produttore globale di chiusure in alluminio non ricaricabili per bevande. La multinazionale ha stretto un accordo con Oceanworks®, il più grande marketplace globale per materiali sostenibili, per sviluppare una linea di chiusure prodotte utilizzando plastica recuperata dagli oceani. Con sede in California, Oceanworks®, è una piattaforma digitale capace di garantire la fornitura di materiale riciclato proveniente dagli ecosistemi costieri dove è alto il rischio di finire nell’oceano inquinandolo. La rete Oceanworks raccoglie ogni anno milioni di libbre di plastica oceanica.

Oceanworks fornirà polimeri riciclati al 100% a Guala Closures che verranno utilizzati per sviluppare chiusure per la sua gamma di vini e liquori. Questa partnership si estende alla portata del mercato mondiale del Gruppo e al suo utilizzo esclusivo di Oceanworks materiali per tutte le sue chiusure per liquori e vino utilizzando questi polimeri riciclati.

Guala Closures utilizzerà inizialmente i polimeri nella produzione dei modelli T-bar per liquori della linea appena lanciata denominata Blossom™ e presto saranno introdotti altri modelli. I tappi prodotti con polimeri Oceanworks riciclati al 100% sono progettati seguendo il modello “design to change” delle linee guida di eco-design recentemente pubblicate dall’azienda. “Questo importante accordo rafforza l’impegno del Gruppo verso soluzioni più sostenibili, e integra le nostre chiusure nella futura economia circolare. È un passo importante verso l’obiettivo di Guala Closures di utilizzare nei propri prodotti il 35% di materiali riciclati entro il 2025. Il successo della nostra strategia di sostenibilità dipende sia da una forte ricerca interna che da partnership con attori chiave come Oceanworks” ha detto Fulvio Bosano, direttore Ricerca e Sviluppo di Guala Closures.

“Aiutare i nostri clienti a sviluppare nuovi prodotti utilizzando la nostra plastica riciclata al 100% è un passo importante verso una vera economia circolare. Grazie a questa partnership abbiamo l’opportunità di avere un impatto significativo sull’aumento della produzione di packaging più sostenibili, derivati da materiali che altrimenti inquinerebbero gli oceani del nostro pianeta. È un vero vantaggio per tutti” ha aggiunto Rob Ianelli, Presidente e fondatore degli affari aziendali di Oceanworks.