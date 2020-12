PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Di seguito l’elenco, stilato da Confesercenti, e che raccoglie tutte quelle attività che in provincia di Alessandria effettuano le consegne a domicilio e/o asporto. Con l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, infatti, è stata disposta la chiusura in Piemonte di molte attività consentendo però l’asporto fino alle 22, mentre non c’è alcuna limitazione nella consegna a domicilio

Bar del Borgo , Borgo Città nuova (c.so IV Novembre) – Alessandria Cell. 3474507415;

Hop – Mangiare di birra, Ristorante, via Arnaldo da Brescia 13 – Alessandria Cell. 3470151401;

Tigella Bella , Ristorante, via Milano 28 – Alessandria Asporto e consegna gratuita. Cell. 3317431906;

Sandroni, Panetteria di Sandroni Luisa, Corso Virginia Marini 73 – Alessandria Ordini dalle ore 7 alle ore 13. Consegna dalle ore 14 in poi. Cell 334107059;

Gallina , Pasticceria, Via Vochieri 46 – Alessandria Tel. 013152791;

Eccellenza a Tavola , Alimentari, gastronomia, pesce salato, prodotti tipici anche siciliani, pane, latte fresco, Via Einaudi 15 – Alessandria Cell. 3356058424

Kasanova, Casalinghi ed articoli da regalo, Piazza Libertà 36 – Alessandria Tel 0131483130 (consegna a domicilio gratuita per ordini superiori ad € 30);

Reddavide Domenico , servizio a domicilio di acque minerali, birre e vini, Via della Chiatta 29 – Alessandria Cell. 3383070821;

Forlini Angela, Fiori, piante, sementi e fiori artificiali, Via Cassola – Alessandria Cell. 3384466852;

Piazza Maino , Pizzeria – Ristorante, Via Galileo Galilei 93 – Alessandria Cell. 3421493466;

Cafè Paulista, Alimentari e dolciumi, Via San Lorenzo 78 – Alessandria Tel. 0131441491 oppure 3929815447 (Whatsapp);

L'Amico Fruttaio, frutta, verdura, alimentari, Piazza Marconi 26 – Alessandria Tel. 0131254109;

La Vitamina , frutta e verdura, Via San Lorenzo 5 – Alessandria Tel 0131481722;

Sandroni Panetteria, Corso Virginia Marini 73 – Alessandria Cell 334107059;

Strapizzami, Pizzeria, Viale Milite Ignoto 76 – Alessandria Cell. 3661020068;

La Fermata , Ristorante, Via Bolla 2 – Spinetta M.go – Alessandria Tel. 0131617508 e 3314546691;

Amart, Belle arti ed Antichità, Via Morbelli 16 – Alessandria Cell. 3319503929;

La Poligonia , Ristorante-Pizzeria, Via Poligonia 50 – Alessandria Asporto dalle ore 18 in poi. Cell. 3337995127;

Edicola di Bersi Giancarlo, Corso Felice Cavallotti – Alessandria Cell. 3336633262;

Frutta e Verdura di Licata Massimo, Via Dante 23 – Alessandria Cell. 3478066651;

Forlini Provera Pierpaola , vendita di piantine da orto, sementi, fiori e fiori artificiali, Via Casalbagliano 171 – Alessandria Cell. 3384831698;

Verdi Anni, abbigliamento bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, Via San Lorenzo 14 – Alessandria Cell.3392525721 e Tel. 0131260497;

Ginny Fleurs, fiori, piante e articoli da regalo, Spalto Rovereto 48 – Alessandria Cell. 3335218073;

Hop, Mangiare di birra( tel. 3470151401) e La Casa degli Agrumi di V. Vochieri (Tel. Nunzio 3331170632) consegnano menù, birre, frutta, verdura e specialità siciliane in vasetto. Cargo bike messo a disposizione di Chiostro Hostel&Hotel di P. Santa Maria di Castello. Consegna effettuata da Narek dell'Associazione Sine Limes . – Alessandria ;

J&J, trattamenti viso, creme, sieri, trucchi, shampoo, trattamenti per capelli, fiale, maschere, trattamenti corpo, Via Pistoia 24 – Alessandria Cell. 3273370568;

L'Agricola Steak House , Ristorazione , servizio asporto e consegna a domicilio, San Giovanni Bosco 14 – Alessandria Tel. 0131234115;

Osteria della Luna in brodo, Ristorante, Via Legnano 12 – Alessandria Cell. Patrizia 3395494644 e Cell Andrea 3479952882;

Pasticceria Moro Piazza 31 Martiri 26 – Valenza Cell. 3396825158;

Offiside bar , Piazza De Benedetti – Arquata Scrivia Cell. 3473744272. Orario bar dalle ore 8 alle ore 18. Asporto dalle ore 18 alle ore 22;

Fo' caccino – La Corte degli Oliveri , Pizzeria-Ristorante (anche senza glutine), Piazza della Libertà 16 – Arquata Scrivia Tel. 0143632727;

Le Vele , pizza e farinata da asporto, Via Libarna 370 – Arquata Scrivia Tel 0143635450;

Piadineria Artigianale Elena di Stoica Lenuta, Viale Galimberti 24 – Valenza Cell.3298440751 oppure 3298046749;

di Stoica Lenuta, Viale Galimberti 24 – Cell.3298440751 oppure 3298046749; Osteria delle Zucche vuote, Strada Vallerina 21 – Quargnento Consegna a domicilio ed asporto tutti i giorni a pranzo (escluso mercoledì) e la sera dal giovedì alla domenica. Cell. 3891623562;

Gran Bar Bardoneschi , Via Emilia – Tortona Cell. 340/4572454;

Art Cafè Corso Alessandria – Tortona Cell. 340/4572454;

L'Idea Restaurant & CO , Largo Borgarelli – Tortona Tel. 01318649910;

Scacco Matto, Pizzeria ristorante, Via Rodolfi Morandi 3 – Tortona Tel. 0131821253;

Mare di Vho , Gelateria, Largo Borgarelli – Tortona Tel. 0131895240;

Degusteria Forlino , Via Edmondo De Amicis – Tortona Tel. 0131484000;

, Via Edmondo De Amicis – Tel. 0131484000; Bar Stella – Tortona 0131/862081 Cell.3479042284

Gigi's – Tortona 3474169605;

L'Angolo della bella calda – Tortona 3518853082;

La casereccia – Tortona 3338221562;

Vineria Derthona – Tortona 0131812468;

Aroma Wine Bar & Enoteca – Tortona 3496029513;

La Pesa Cerreto Grue – Tortona 0131883311;

Wall's Pub- Tortona 3468917532;

Malaspina Gourmet- Tortona 01311674817;

Columbia Pub – Tortona 0131975514;

Bar C& C – Tortona 3295453497;

La Bottega della pizza – Tortona 0131860902;

La Bottega dei sapori – Tortona 01311713631;

Bon Bon – Tortona 0131862181;

Drogheria da Angelo e Maddalena – Tortona 0131861192;

Pasticceria Amerio – Tortona 333491535;

Albero della Cuccagna – Tortona 3392353292;

Bar Leoniero – Tortona 3272435904;

Frutta e Verdura di Daniela Zmerega – Tortona 3272435904;

Copyservice – Tortona 0131820197;

Libreria Namastè – Tortona 3791298853;

Graffetta – Tortona 0131862215;

Libreria i Girasoli – Tortona 0131866992;

Libreria Paola delle Paoline – Tortona 0131861125;

Mathildaj Tortona 3925272050;

Incanto – Tortona 3494383426;

Madison Square – Tortona 01311859336;

Blanc Intimo – Tortona 3393333440;

Poupette – Tortona 3387227095;

Gi Sport – Tortona 0131821215;

Oreficeria Sartor – Tortona 0131820872;

Gibiottica – Tortona 0131866456;

Ottobelli – Tortona 0131868258;

Bottega d'Arte Stringa – Tortona 3408206844;

My Joy Oreficeria – Tortona 3475981234;

Sweet & Cake Design – Tortona 3472172995;

Dolcemenet Pastry Lab – Tortona 3493142393;

Studio Acqua – Tortona 0131811550;

Estetica Afrodite – Tortona 3801482002;

Pigi Parrucchiere – Tortona 3663406450;

The Original Barber – Tortona 3409202152;

Erboristeria San Marziano – Tortona 0131866926;

Erboristeria Erbavoglio – Tortona 0131350320;

Tenda Rossa – Tortona 3333674709;

Tutto Capsule – Tortona 0131483182;

Davide il Calzolaio – Tortona 3427469255;

Mondo CasaWeb – Tortona 0131483158;

– 0131483158; Gi.Ca ferramenta – Tortona 3921016382;