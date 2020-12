VALENZA – I Lions Club Valenza Adamas ha lanciato a sostegno delle famiglie in difficoltà due iniziative solidali. Il Club ha infatti rinnovato la collaborazione con la Conferenza San Vincenzo De Paoli sostenendo l’acquisto di generi alimentari per 130 famiglie di Valenza. Ma le iniziative dei Lions non si fermeranno qui dato che anche quest’anno aderiranno alla Colletta Alimentare.

“Come ogni iniziativa, anche la Colletta Alimentare, in questo complicatissimo anno, ha dovuto reinventarsi! Il lodevole impegno del Banco Alimentare non è stato mai così fondamentale come in questo periodo, in cui davvero molte sono le famiglie in difficoltà“, spiegano. La tradizionale raccolta di alimenti all’esterno dei supermercati non si è potuta realizzare e quindi il Lions Club Valenza Adamas ha così semplicemente scelto di fare la spesa! La sporta è stata riempita di pasta, passata di pomodoro e olio, per un peso totale di 1.250 tonnellate.

Tanto che il Club ha dovuto fare ricorso a uno speciale carrello della spesa, un robusto furgone su cui i pacchi sono stati trasportati a Novi Ligure al deposito del Banco Alimentare, alla presenza del Lion Alessandro Bruno, Responsabile Distrettuale per le collette alimentari.